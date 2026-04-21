Durante un suo concerto, una cantante ha interrotto l'esibizione per rimproverare alcuni spettatori della prima fila, dicendo che non conoscevano le canzoni. La scena si è verificata mentre l'artista si trovava sul palco, coinvolgendo le persone più vicine al palco. La cantante ha espresso il suo disappunto rivolta a quei fan, facendo notare che non erano preparati sulle canzoni in scaletta.

La prima fila è il sogno di tutti i fan. Eppure, c’è chi siede in prima fila e (pare) non conosca nemmeno le canzoni. Laura Pausini, che con il suo pubblico ha sempre avuto un rapporto diretto – quasi da amica con licenza di rimproverarti – non ha lasciato correre. Durante il suo concerto a Lima, in Perù, davanti a 15mila persone all’Arena 1, si è fermata a metà canzone per dire quello che pensava. Con il sorriso, ma senza giri di parole. Laura Pausini ferma il concerto. Stava cantando Gente, una delle sue hit più amate, quando qualcosa ha interrotto il flusso dello show. Laura Pausini si è fermata, ha cercato con lo sguardo l’operatore video in prima fila e gli ha chiesto di spostarsi.🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Laura Pausini ferma il concerto e bacchetta la prima fila: “Non sanno le canzoni”

LAURA PAUSINI CHOC FERMA IL CONCERTO PER UN UOMO UBRIACO: “NOI DOPO ANDIAMO A SCO*ARE, TU......”

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