CREDARO (Bergamo) L’arte unisce: non solo nello spazio ma anche nel tempo. Accade a Credaro, nella chiesa di San Giorgio, dove da sabato e per tutto maggio sarà esposta la mostra dell’artista Mariano Carrara, credarese noto in tutto il mondo per le sue opere: Dialogando con Lotto. I lavori esposti saranno una trentina con il magnifico San Giorgio di Carrara a colloquiare con Lorenzo Lotto, affrescato sulle pareti della chiesa, esempio di dinamismo e luce. Il Santo Guerriero, dipinto nel 1525, è un eroe inserito in una narrazione sacra dove il colore è vibrante e il movimento è intriso di una spiritualità inquieta. Mariano Carrara, con il...🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Mariano Carrara incontra. Lorenzo Lotto

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