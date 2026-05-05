Lorenzo Lotto tra debiti e calzini | la storia in una medaglia della Carrara

Un artista rinascimentale famoso per le sue opere si trova coinvolto in una vicenda che unisce debiti e oggetti insoliti. La storia si sviluppa tra un notaio di Treviso e una medaglia enigmatica. Attraverso questa narrazione, si scopre come un artista del passato sia finito al centro di un episodio che combina finanza e mistero. La vicenda viene raccontata nel nuovo episodio di un podcast dedicato a figure storiche e avvenimenti poco noti.

IL PODCAST. Un grande pittore del Rinascimento alle prese con i debiti, un notaio trevigiano e una medaglia misteriosa. Nell’ottavo episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» una piccola opera rivela un episodio sorprendente della vita di Lorenzo Lotto. Immaginate uno dei grandi maestri del Rinascimento costretto a lasciare in pegno non solo mobili e stoviglie, ma persino i calzini. Sembra una scena quasi comica, e invece è un episodio reale della vita di Lorenzo Lotto. Succede nel 1506 a Treviso. Il pittore sta per lasciare la città per trasferirsi nelle Marche, ma i pagamenti per alcune opere tardano ad arrivare. Nel frattempo l’affitto va pagato.🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Lorenzo Lotto tra debiti e calzini: la storia in una medaglia della Carrara Notizie correlate Leggi anche: Maria Tudor la sanguinaria e il messaggio nascosto in una medaglia della Carrara La storia della 13enne aggredita a San Lorenzo non è come la raccontano: la minore rischia una denunciaL'aggressione nei confronti della 13enne che sta facendo notizia in questi giorni non sarebbe mai esistita: secondo quanto appreso da Fanpage. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Lorenzo Lotto tra debiti e calzini: la storia in una medaglia della Carrara; Lorenzo Lotto tra debiti e calzini: la storia in una medaglia della Carrara; Caterina Cornaro, il melodramma dipinto da Hayez alla Carrara-Trailer. Lorenzo Lotto tra debiti e calzini: la storia in una medaglia della CarraraUn grande pittore del Rinascimento alle prese con i debiti, un notaio trevigiano e una medaglia misteriosa. Nell’ottavo episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» una piccola opera rivela un episodi ... ecodibergamo.it A Trescore Balneario lo spettacolo di Lorenzo Lotto tra poesia e musicaUno spettacolo che permette di contemplare il San Michele che scaccia Lucifero di Lorenzo Lotto, ascoltando versi di John Milton e brani musicali ... bergamonews.it Un grande pittore del Rinascimento alle prese con i debiti, un notaio trevigiano e una medaglia misteriosa. Nell’ottavo episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» una piccola opera rivela un episodio sorprendente della vita di Lorenzo Lotto. x.com Un grande pittore del Rinascimento alle prese con i debiti, un notaio trevigiano e una medaglia misteriosa. Nell’ottavo episodio del podcast «L’arte in pausa caffè» una piccola opera rivela un episodio sorprendente della vita di Lorenzo Lotto. - facebook.com facebook