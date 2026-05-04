Il judo incontra la terza età | il racconto di Mariano Vio a Montebelluna

A Montebelluna si è tenuto un evento dedicato al judo e alla terza età, con la partecipazione di Mariano Vio, un atleta di 97 anni e cintura nera. Durante l’incontro, Vio ha condiviso le proprie esperienze e i valori legati alla disciplina, spiegando come questa attività possa essere praticata anche in età avanzata. Gli ospiti hanno ascoltato le sue testimonianze sulla tenacia mentale e sulla continuità nel tempo.

? Cosa scoprirai Come può un novantasettenne cintura nera trasmettere i valori del judo?. Quali segreti della tenacia mentale ha rivelato Mariano Vio agli ospiti?. Chi ha reso possibile questo incontro tra sport e assistenza sociale?. Come influenzerà questa iniziativa i futuri programmi nelle residenze di Treviso?.? In Breve Partecipazione di Marco Giacon e dell'assessore Andrea Marin all'evento di Montebelluna.. Mariano Vio ha gestito attività sportive a Pederobba, Cornuda e Treviso.. L'iniziativa mira a integrare associazionismo sportivo e servizi sociali del territorio.. L'incontro si è svolto il 3 maggio 2026 presso la residenza Umberto I.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Il judo incontra la terza età: il racconto di Mariano Vio a Montebelluna Notizie correlate "Cartoline di Primavera": l’arte materica di Mariano Scardino incontra il vino biologico di BrindisiLungo l’ultimo tratto dell'antica Via Appia, dove i filari di vite si incastonano tra le acque del Cillarese e il profilo della città, Tenute Lu... Leggi anche: Più tutele per la terza età: a Pisa nasce il Cupla Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Cintura nera e icona del judo, all'Umberto I una giornata dedicata a Mariano Vio; Montebelluna, il judo come lezione di vita: a 97 anni Mariano Vio celebra una carriera tra sport e memoria. Cintura nera e icona del judo, all'Umberto I una giornata dedicata a Mariano VioUn evento che ha celebrato i 97 anni del judoka e trasformato una semplice esibizione sportiva del Judo Montebelluna in un momento di memoria, testimonianza e trasmissione di valori tra generazioni ... trevisotoday.it Mariano Vio a 96 anni insegna ancora judo: protagonista della dimostrazione al Centro Umberto IMONTEBELLUNA - Un’intera vita dedicata al judo, oggi vissuta tra i residenti del Centro Servizi Umberto I. Mariano Vio, 96 anni, figura storica della disciplina nella Marca, è stato il protagonista ... ilgazzettino.it Mariano Vio, 97 anni: una vita dedicata al judo e ai valori dello sport. All'Umberto I di Montebelluna un omaggio all'icona della disciplina: «Insieme progrediamo». https://www.oggitreviso.it/mariano-vio-97-anni-una-vita-dedicata-al-judo-ai-valori-dello-sport-au - facebook.com facebook