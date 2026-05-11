Maria Silvia Da Re Recycling life

Mercoledì 29 aprile si terrà l'inaugurazione della mostra personale di Maria Silvia Da Re, intitolata Recycling Life, presso la MA-EC Gallery. L'evento presenta una selezione di opere dell'artista, che si concentra sul tema del riciclo e della sostenibilità attraverso le sue creazioni. La cerimonia di apertura è aperta al pubblico e si svolgerà negli spazi della galleria, situata in una zona centrale della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui