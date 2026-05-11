Maria Silvia Da Re Recycling life
Mercoledì 29 aprile si terrà l'inaugurazione della mostra personale di Maria Silvia Da Re, intitolata Recycling Life, presso la MA-EC Gallery. L'evento presenta una selezione di opere dell'artista, che si concentra sul tema del riciclo e della sostenibilità attraverso le sue creazioni. La cerimonia di apertura è aperta al pubblico e si svolgerà negli spazi della galleria, situata in una zona centrale della città.
Mercoledì 29 aprile inaugura presso la MA-EC Gallery Recycling Life, personale di Maria Silvia Da Re. Ad introdurre la mostra alle 18.30, insieme all’artista, sarà Elio Franzini, filosofo e docente di Estetica all’Università di Milano.Nelle eleganti sale di Palazzo Durini saranno esposte 10.🔗 Leggi su Milanotoday.it
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