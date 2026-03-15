Silvia Uras è l’ex fidanzata di Maria Esposito. Le due avevano reso pubblica la loro relazione due mesi fa, dopo più di un anno di riservatezza. Recentemente, Silvia Uras ha dichiarato di non credere che si possa smettere di amare qualcuno da un momento all’altro. La vicenda riguarda il legame sentimentale tra le due ragazze, che si è concluso di recente.

Fino a pochissimo tempo fa, il legame tra Maria Esposito e Silvia Uras sembrava molto forte. Le due avevano ufficializzato la loro relazione solo un paio di mesi fa, dopo oltre un anno passato a proteggere la propria privacy. La dedica social di Maria, in cui confessava quanto Silvia l’avesse “salvata” permettendole di smettere di scappare e iniziare finalmente a vivere, aveva commosso il pubblico. Eppure, nonostante i recenti scatti di un viaggio da sogno alle Maldive, qualcosa sembra essersi rotto. Maria Esposito si è detta single e felice e ha anche detto che forse è colpa sua l’aver dato in pasto ai social la sua storia. Ora è la cantante Silvia Uras a rompere il silenzio in una lunga intervista. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Chi è l’ex fidanzata di Maria Esposito, Silvia Uras: “Non credo si possa smettere di amare qualcuno da un momento all’altro”

Articoli correlati

Chi è Silvia Uras, la fidanzata di Maria EspositoSilvia Uras è la compagna di Maria Esposito, protagonista di Mare Fuori e di Io sono Rosa Ricci.

Maria Esposito e la dedica ufficiale alla fidanzata Silvia Uras: «Amate in qualsiasi forma, senza riserve, senza paura, perché non c’è niente che possa salvarti più dell’amore. Lei mi ha salvata»È stato un 2025 positivo sotto ogni aspetto per Maria Esposito, che oltre al consolidato successo come attrice, soprattutto nei panni di Rosa Ricci...

Maria Esposito e Silvia Uras giocano con “Io sono Rosa Ricci”

Tutto quello che riguarda Maria Esposito

Temi più discussi: Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate, la verità della cantante; Maria Esposito e Silvia Uras si sono lasciate. Le parole dell’attrice di Mare Fuori; Silvia Uras svela i motivi della rottura con Maria Esposito: Ha rilasciato l’intervista senza avvisarmi; Mare Fuori 6, i personaggi che abbandonano la serie.

Silvia Uras spiega perché è finita la relazione con Maria Esposito e chi ha preso la decisioneAttraverso una lunga intervista rilasciata a Fanpage.it, Silvia Uras, la cantante ed ex fidanzata dell'attrice di Mare Fuori Maria Esposito, ... isaechia.it

Silvia Uras svela i motivi della rottura con Maria Esposito: Ha rilasciato l’intervista senza avvisarmiSilvia Uras rompe il silenzio dopo la fine della relazione con Maria Esposito: la cantante racconta di essere stata lasciata dall’attrice e spiega come ha vissuto la rottura. gay.it

Tornato il sereno tra #SilviaUras e #MariaEsposito. Secondo un’indiscrezione giunta alla blogger #DeianiraMarzano Silvia Uras e Maria Esposito si sarebbero riconciliate e sarebbero tornate insieme. facebook