Esercizi di scrittura è una rubrica di Internazionale Kids uscita nel 2024. Dodici episodi per allenare la fantasia, osservare il mondo e scoprire che scrivere può essere divertente. Questo è il quinto. Carlo Lorenzini ha scritto Pinocchio firmandosi come Carlo Collodi, dal nome del paese di origine della madre. Lewis Carroll, l’autore di Alice nel paese delle meraviglie, si chiamava in realtà Charles Dodgson. Molti scrittori e scrittrici hanno usato per le loro opere uno pseudonimo, cioè un nome finto. Perché? Le ragioni per scegliere di nascondere la propria identità possono essere le più varie: per esempio si può pensare che il proprio nome sia troppo comune; oppure ci si chiama come un autore o un’autrice già famosi e si vogliono evitare confusioni.🔗 Leggi su Internazionale.it

© Internazionale.it - Maria Gnam

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Gnam gnam

Notizie correlate

Svolta alla GNAM: sciopero e tensioni per la gestione del museo? Cosa sapere I lavoratori della GNAM di Roma proclamano sciopero e presidio per mercoledì 29 aprile.

Gnam, protesta dei lavoratori: “Disuguaglianze e gestione privatistica”, la mobilitazione continuaDecine e decine e di lavoratori hanno partecipato al sit-in di protesta davanti alla Gnam, la Galleria Nazionale di Arte Moderna.