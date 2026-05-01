Gnam protesta dei lavoratori | Disuguaglianze e gestione privatistica la mobilitazione continua

Decine di lavoratori si sono radunati davanti alla Galleria Nazionale di Arte Moderna per un sit-in di protesta. La manifestazione è stata organizzata per denunciare disuguaglianze e criticare la gestione privatistica dell’istituzione. La mobilitazione è proseguita con interventi e momenti di discussione, mentre i partecipanti hanno espresso le loro richieste e preoccupazioni. Nessun incidente o intervento delle forze dell’ordine è stato segnalato durante l’evento.

Decine e decine e di lavoratori hanno partecipato al sit-in di protesta davanti alla Gnam, la Galleria Nazionale di Arte Moderna. Il presidio, organizzato mercoledì 29 aprile dalla FP Cgil Roma e Lazio, ha portato ad un incontro tra le rappresentanze sindacali e la direttrice ma la mobilitazione.🔗 Leggi su Romatoday.it

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