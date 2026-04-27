Mercoledì 29 aprile, i lavoratori del museo GNAM di Roma hanno proclamato uno sciopero e organizzato un presidio. La decisione nasce da tensioni legate alla gestione del museo e alle condizioni lavorative. La protesta coinvolge il personale che opera all’interno dell’istituzione, senza ulteriori dettagli sui motivi specifici alla base dell’astensione. La mobilitazione si svolgerà nel rispetto delle normative vigenti e con modalità pacifiche.

? Cosa sapere I lavoratori della GNAM di Roma proclamano sciopero e presidio per mercoledì 29 aprile.. La protesta contro la direzione riguarda la gestione del personale e la chiusura dell'archivio.. I lavoratori della Galleria Nazionale di Arte Moderna hanno dichiarato lo stato di agitazione con un presidio programmato per mercoledì 29 aprile, dalle 13 alle 15, davanti al museo statale. La protesta nasce da mesi di tensioni nelle relazioni sindacali e dalla contestazione di una gestione definita impropria e privatistica di un bene pubblico, che ha portato alla sospensione di servizi essenziali come l’archivio e la biblioteca specializzata....🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Svolta alla GNAM: sciopero e tensioni per la gestione del museo

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