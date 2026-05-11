La relazione tra Jordan Bardella e la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie è al centro di un nuovo interesse mediatico, riaccendendo le discussioni sulla faida familiare tra le sorelle Camilla Crociani e Cristiana. La vicenda coinvolge aspetti personali e familiari che sono stati oggetto di attenzione pubblica, con dettagli sui legami tra le due figure e le tensioni passate tra le due sorelle. La storia si inserisce in un quadro di rapporti complicati all’interno di una famiglia nota per le sue vicende private.

Sulla relazione fra Jordan Bardella, delfino di Marine Le Pen, e la principessa Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie, si addensano le prime nuvole. A minacciare tempesta è l'inchiesta del quotidiano francese Le Monde che riporta a galla la storia della famiglia materna della principessa Carolina e gli scandali di cui fu protagonista in passato. Dietro l’allure glamour e la vita dorata da fiaba, si nasconderebbero faide familiari, rivalità e colpi bassi degni di una Dynasty moderna. Al centro della scena tre donne: Camilla Crociani, madre della principessa e moglie del principe Carlo di Borbone delle Due Sicilie, la sorella minore di Camilla, Cristiana Crociani e la madre di entrambe, Edoarda Vessel.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella: la loro relazione riapre il caso della faida familiare materna fra Camilla Crociani e sua sorella Cristiana

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