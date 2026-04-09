Da settimane si parla di un possibile legame tra un esponente della destra francese e una figura storica della famiglia reale napoletana. Durante un'intervista, il politico ha dichiarato di ammirare una figura chiamata Maria Carolina, suscitando curiosità e speculazioni. La questione ha acceso discussioni tra i cittadini, con molti che cercano di capire se ci siano elementi concreti dietro questa rivelazione o se si tratti di una semplice dichiarazione.

È da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe diventare il prossimo presidente francese e la principessa erede al trono virtuale delle due Sicilie? C’è, e a confermarlo è proprio il tenebroso trentenne che forse sostituirà Marine Le Pen nella candidatura all’Eliseo del 2027. Il presidente del Rassemblement National Jordan Bardella – estrema destra, tra i più apprezzati secondo i sondaggi – h a ufficializzato la relazione con Maria Carolina di Borbone, la giovane principessa figlia del francese Carlo di Borbone. Prima gli era toccato smentire la propria presunta omosessualità. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese trova la sua principessa

Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, il gossip infiamma Parigi. Chi è la principessa paparazzata con il delfino di Le PenParigi, 16 gennaio 2026 – Sono bastati appena 30 secondi di video per infiammare la rete e diffondere le indiscrezioni secondo cui il 30enne Jordan...

Il cortocircuito sulla presunta liaison tra Jordan Bardella e Maria Carolina di BorboneQuando un politico di destra si mostra vicino al popolo, tutti gli danno addosso perché è di destra.

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Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: Amo Maria Carolina. Il rampollo della destra francese trova la sua principessaIl leader lepenista del Rassemblement National, nipote di emigranti piemontesi, è un possibile candidato alla presidenza. L’erede al trono delle due Sicilie, 22 anni, è nata a Roma: figlia di Camilla ... quotidiano.net

AMORE REALPOLITIK Sembra che ci sia una storia d’amore tra la principessa Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella. I due sono stati fotografati da Paris-Match e pubblicati durante una passeggiata in Corsica. Jordan Bardella, l presidente del Rasse - facebook.com facebook