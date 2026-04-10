La relazione tra Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella è stata confermata dalla rivista Paris Match, che ha pubblicato una copertina dedicata alla coppia. Le voci di un possibile legame tra i due erano circolate in passato e ora sono state ufficializzate, attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità politiche francesi. La notizia ha suscitato reazioni tra esponenti politici e media, che seguono con attenzione gli sviluppi della vicenda.

Quelle che all’inizio erano solo voci di corridoio hanno trovato conferma nella copertina di Paris Match: Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e Jordan Bardella sono una coppia. I due sono stati pizzicati insieme, sotto al sole di Ajaccio, durante una fuga romantica che non è sfuggita agli occhi dei fotografi. L’incontro tra due mondi che sembravano destinati a non sfiorarsi mai e che solleva non poche preoccupazioni: da una parte c’è l’astro nascente dell’estrema destra francese, dall’altra una delle Principesse più in vista dell’aristocrazia europea. Le foto che confermano la relazione. Con tono piuttosto romanzato, Paris Match descrive le foto che hanno immortalato in esclusiva Maria Carolina di Borbone delle Due Sicilie e il politico Jordan Bardella, confermando mesi di rumors. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maria Carolina di Borbone e Jordan Bardella, la relazione è ufficiale (e preoccupa la politica francese)

Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese trova la sua principessaÈ da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe...

Una Borbone verso l’Eliseo, Jordan Bardella confessa: “Amo Maria Carolina”. Il rampollo della destra francese incorona la sua principessaÈ da mesi che il popolo si lacera nel dubbio: stanno insieme o cosa? C’è o non c’è una liaison fra il politico emergente del momento che potrebbe...

Temi più discussi: Maria Carolina di Borbone, chi è la giovane aristocratica italiana fidanzata di Jordan Bardella; Maria Carolina di Borbone, chi è la principessa italiana che sta con Bardella e aspira (ora ufficialmente) al ruolo di première dame di Francia; Chi è Maria Carolina di Borbone, potenziale premier dame di Francia; Bardella ufficializza l’amore con Maria Carolina di Borbone: una love story per sognare l’Eliseo.

Maria Carolina di Borbone, ecco chi è la principessa italiana che potrebbe salire all'EliseoCon la copertina di Paris Match la fidanzata di Jordan Bardella, candidato della destra alle presidenziali di Francia, esce allo scoperto ... tgcom24.mediaset.it

L'amore tra nobiltà e politica di Maria Carolina di Borbone e Jordan BardellaDalla copertina di Paris Match che ufficializza la storia della giovane rampolla di una dinastia caduta ma ancora presente nel gotha aristocratico europeo alla curiosità di una relazione che affascina ... lasicilia.it

Maria Carolina di Borbone, una principessa italiana potrebbe diventare première dame francese - facebook.com facebook

Bardella ufficializza l’amore con Maria Carolina di Borbone: una love story per sognare l’Eliseo x.com