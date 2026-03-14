Temporali raffiche di vento e mare molto mosso | emessa una nuova allerta meteo

Per sabato 14 marzo, dalla seconda parte della giornata, sono previste precipitazioni intense sulla zona appenninica occidentale, con rovesci temporaleschi e raffiche di vento. Sono attesi anche il mare molto mosso e temporali che potrebbero causare fenomeni franosi, ruscellamenti e rapidi innalzamenti dei livelli idrici. L’allerta meteo resta in vigore per tutta la giornata.

Previsioni critiche dalla seconda parte della giornata. A Ravenna monitorati i livelli dei fiumi e il moto ondoso: scattano le restrizioni per il transito sulle dighe Per sabato 14 marzo, dalla seconda parte della giornata, sono previste precipitazioni localmente intense, anche a carattere di rovescio temporalesco, sulla zona appenninica occidentale che potranno generare localizzati fenomeni franosi, ruscellamenti sui versanti e rapidi innalzamenti dei livelli idrometrici nei corsi d’acqua minori. Non si escludono inoltre venti forti (50-61 kmh) dai quadranti meridionali, con possibili temporanei rinforzi o raffiche di intensità superiore, specie in prossimità dei rilievi e sulla costa con aumento del moto ondoso fino a molto mosso al largo. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Articoli correlati Raffiche di vento e temporali: nuova allerta meteo in CampaniaLa Protezione Civile della Regione ha emanato una allerta meteo valida dalle 6 di domani mattina, sabato 14 febbraio, alle 6 di domenica 15 febbraio,... Temporali, raffiche di vento e mare agitato: allerta meteo gialla su tutta la RegioneTempo di lettura: < 1 minuto La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione delle valutazioni del Centro Funzionale, ha emanato una... Altri aggiornamenti su Temporali raffiche di vento e mare... Temi più discussi: MALTEMPO - Temporali e raffiche di vento, da mezzanotte è allerta meteo; Allerta gialla per maltempo in Liguria: domani piogge diffuse, temporali e raffiche di vento; Maltempo, allerta gialla a Venezia: ?previsti temporali, grandinate e raffiche di vento; Allerta meteo in Campania: temporali e vento forte in arrivo venerdì 13 marzo. Allerta gialla per maltempo in Liguria: domani piogge diffuse, temporali e raffiche di ventoDopo la pausa senza precipitazioni di oggi, venerdì 13 marzo, già dalla serata si assisterà ad un graduale aumento della nuvolosità, preludio di un sensibile peggioramento che interesserà la Liguria t ... rivieratime.news Meteo, rovesci intensi e temporali sul settore centrale ed occidentaleIn serata possibili accumuli piovosi consistenti. Forti raffiche di Scirocco e quota neve in calo a ponente dalla tarda serata ... lavocedigenova.it Maltempo sull’Italia: temporali e nuova allerta gialla, cambia il tempo anche al Sud e in Sicilia leggi --> https://www.teleone.it/2026/03/14/maltempo-sullitalia-temporali-e-nuova-allerta-gialla-cambia-il-tempo-anche-al-sud-e-in-sicilia/ - facebook.com facebook Daniele Ingemi avverte: #meteo capovolto nella seconda metà di marzo: temporali e freddo . x.com