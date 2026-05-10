Bellezze Interiori due giorni di appuntamenti a Como | il programma e gli ospiti

Da quicomo.it 10 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolge a Como l’ottava edizione del Festival Bellezze Interiori, dedicato a incontri e appuntamenti legati alla crescita personale e al benessere. L’evento prevede una serie di incontri, workshop e interventi con vari ospiti, articolati in due giornate consecutive. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge numerosi partecipanti interessati a temi legati alla spiritualità e alla salute mentale.

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Torna il Festival Bellezze Interiori con la sua ottava edizione, in programma sabato 23 e domenica 24 maggio. Un appuntamento atteso che offrirà a cittadini e turisti l’opportunità di esplorare luoghi segreti e affascinanti, solitamente chiusi al pubblico e di riscoprire Como, e il suo territorio.🔗 Leggi su Quicomo.it

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