Bellezze Interiori due giorni di appuntamenti a Como | il programma e gli ospiti

Sabato 23 e domenica 24 maggio si svolge a Como l’ottava edizione del Festival Bellezze Interiori, dedicato a incontri e appuntamenti legati alla crescita personale e al benessere. L’evento prevede una serie di incontri, workshop e interventi con vari ospiti, articolati in due giornate consecutive. La manifestazione si svolge in diverse location della città e coinvolge numerosi partecipanti interessati a temi legati alla spiritualità e alla salute mentale.

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