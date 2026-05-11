Marco Tarchi | Russi in Biennale? Chance per l’Italia

Un politologo ha commentato la recente decisione di un esponente culturale di invitare artisti russi alla Biennale, sottolineando come questa scelta possa favorire un possibile riavvicinamento tra Italia e Russia. Ha anche suggerito che il governo italiano potrebbe trarne vantaggio evitando di seguire passivamente le direttive di Bruxelles. La questione ha suscitato discussioni sulla possibilità di riaprire un dialogo con Mosca attraverso iniziative culturali.

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Professor Marco Tarchi, politologo e docente alla scuola di scienze politiche dell’università di Firenze: la Biennale di Venezia non è mai stata così al centro del dibattito. Da una parte il presidente Buttafuoco, che rivendica la sua scelta di aver consentito l’apertura del padiglione russo, dall’altra una parte del governo, a cominciare dal ministro Giuli, che dichiara: «La Russia putinista è presente a Venezia grazie ad un accordo fatto alle spalle del governo aggirando le sanzioni». Rispetto a questa polemica, lei come si posiziona? «In completo accordo con Buttafuoco. Fin dai primi giorni dell’attacco all’Ucraina ho espresso la mia...🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Marco Tarchi: «Russi in Biennale? Chance per l’Italia» ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Marco Tarchi: Donald Trump o la diplomazia del bastoneGuerrafondaio commerciale? La formula brillantemente coniata da Alain de Benoist riecheggia, in sostanza, nelle argomentazioni avanzate da gran parte... Marco Tarchi: che cos’è davvero la legge del terroreLa definizione del concetto di terrorismo – e dei suoi contenuti – è sempre stata oggetto di vivaci controversie nel campo giuridico, più legato ad...