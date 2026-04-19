La definizione di terrorismo rappresenta un tema centrale e spesso dibattuto tra giuristi e scienziati politici. La questione si divide tra chi si concentra sugli aspetti legali e chi sui fattori pratici e concreti. La discussione riguarda sia le norme applicabili sia le caratteristiche reali degli atti considerati terroristici. La distinzione tra approcci teorici e pratici rende complessa la comprensione del fenomeno e delle sue implicazioni.

La definizione del concetto di terrorismo – e dei suoi contenuti – è sempre stata oggetto di vivaci controversie nel campo giuridico, più legato ad imperativi teorici formali, e in quello della scienza politica, più sensibile a fattori empirici sostanziali. Una ricerca del 2011 è arrivata a rintracciare, nel solo ambito accademico, oltre 250 tentativi di definire con esattezza i contorni del fenomeno. E le soluzioni escogitate lasciano ampi margini di insoddisfazione a chi guardi in faccia la realtà dei nostri tempi. Per fare un esempio significativo, il Dizionario Treccani offre ancora oggi questa interpretazione: “L’uso di violenza...🔗 Leggi su It.insideover.com

© It.insideover.com - Marco Tarchi: che cos’è davvero la legge del terrore

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