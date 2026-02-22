Marco Tarchi | Donald Trump o la diplomazia del bastone

Marco Tarchi evidenzia come le politiche di Donald Trump siano motivate da un approccio deciso alla forza, spesso associato alla strategia del bastone. Secondo Tarchi, le scelte del presidente americano derivano da una volontà di affermare la supremazia degli interessi nazionali, anche attraverso azioni dure e confronti diretti. Questa linea ha portato a tensioni crescenti nelle relazioni internazionali e ha influenzato le decisioni di altri leader mondiali.

Guerrafondaio commerciale? La formula brillantemente coniata da Alain de Benoist riecheggia, in sostanza, nelle argomentazioni avanzate da gran parte dei commentatori per spiegare il senso dei comportamenti che Donald Trump sta assumendo ormai da tempo sullo scenario internazionale. Per trovare una motivazione ai suoi irrefrenabili e paradossali appetiti sulla Groenlandia, che pare assurta per lui a un’ossessione, si cita il più delle volte la ricchezza delle terre rare celate sotto il permafrost della “terra verde”, e la questione del rilievo strategico dell’isola, della sua crucialità per il controllo delle rotte artiche, viene chiamata in causa solo di rincalzo. 🔗 Leggi su It.insideover.com

Mar-a-Lago, com'è fatta la vera capitale della diplomazia di Donald TrumpMar-a-Lago è spesso considerato il cuore delle attività diplomatiche di Donald Trump, rappresentando una sorta di capitale informale della sua strategia politica.

Leggi anche: Marco Tarchi: la fine di una storia

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: La visita di Netanyahu da Trump, incontro a porte chiuse. Collegamento con Sharon Nizza (12.02.2026); Splendori e miserie del populismo: anatomia di uno strano fenomeno politico.

Marco Tarchi: Chi ha votato per Trump aveva motivi concreti per farloIl politologo sulle motivazioni che hanno portato al triofo di The Donald. L'inattendibilità dei sondaggi, il ruolo ricattatorio dei media. E l'Italia? «Anche Renzi sta giocando la carta populista» ... linkiesta.it

Trump stringe sul vice, in pole position J.D.Vance e Marco RubioDonald Trump stringe sulla scelta del suo vice e punta a un annuncio forse a giorni, di sicuro entro il 15 luglio, quando si apre la convention repubblicana. L'attenzione è concentrata su due nomi: da ... ansa.it

LE TRE ETÀ DELLA FIAMMA Alcuni scatti della presentazione del libro di Marco Tarchi svoltasi ieri pomeriggio ad Horafelix. Luciano Lanna e Antonio Carioti hanno dialogato con il politologo in una sala affollatissima e attenta. Un sentito ringraziamento a - facebook.com facebook