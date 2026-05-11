In autostrada, il Codice della Strada stabilisce che si deve viaggiare nella corsia più a destra, chiamata corsia di marcia, lasciando le altre libere per il sorpasso. Tuttavia, spesso si verifica il contrario, con alcuni veicoli che si spostano o si mantengono nella corsia centrale o di sorpasso, creando situazioni di potenziale pericolo e sanzioni amministrative.

Chi viaggia tanto in autostrada il malcostume lo conosce bene: corsie a destra libere o quasi, corsie a sinistra dense di veicoli. Eppure il Codice della strada è chiaro: nelle strade a più corsie, va occupata quella più libera sulla destra. È l’articolo 143 a disciplinare la “posizione dei veicoli sulla carreggiata”. Il comma 1 spiega la norma di carattere generale: i veicoli devono circolare sulla parte destra della carreggiata anche quando la strada è libera. Il comma 5 aggiunge che sulle strade a due o più corsie si deve necessariamente occupare la più libera a destra, lasciando le corsie di sinistra alle manovre di sorpasso. Dalle direttive dell’articolo 143 del Codice della strada deriva che circolare, ad esempio, nella centrale di un asse a tre corsie è lecito in tre circostanze.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Marciare nella corsia centrale in autostrada può costare caro

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