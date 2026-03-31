i commenti sui social possono costare caro

Un giornalista è stato condannato a pagare 33mila euro per non aver rimosso alcuni commenti lasciati sotto un suo post sui social. La decisione arriva dopo che le autorità hanno accertato che i commenti rappresentavano un’irregolarità legale, portando alla condanna per violazione delle norme sulla gestione dei contenuti online. La vicenda si è svolta nel contesto di un procedimento giudiziario relativo alla moderazione dei commenti sui social media.

Un giornalista è stato condannato a pagare 33mila euro per non averli rimossi sotto un suo post: sul caso deve pronunciarsi la Cassazione Il 10 aprile la Cassazione si pronuncerà sul caso del giornalista Fabio Butera, condannato in primo e secondo grado a pagare 33mila euro per i commenti fatti da altri sotto un suo post pubblicato su Facebook, un post che quelle stesse sentenze hanno giudicato non diffamatorio. Butera aveva criticato un articolo del Giornale di Vicenza su una vicenda che riguardava alcuni richiedenti asilo e che era stata strumentalizzata da molti politici, compreso il ministro e segretario della Lega Matteo Salvini. Tutto era cominciato nel 2018. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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