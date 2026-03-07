Le Pmi licenziano in vista della sostituzione con l’intelligenza artificiale | un azzardo che può costare caro

Le piccole e medie imprese stanno riducendo il personale, spesso senza annunci ufficiali, in vista dell’introduzione dell’intelligenza artificiale. Questa tendenza si nota attraverso licenziamenti e riduzioni di orario che anticipano l’adozione di nuove tecnologie. Le aziende sembrano prepararsi a sostituire alcuni ruoli umani con sistemi automatizzati, anche se non sempre sono chiare le tempistiche o le modalità di questa trasformazione.

Nelle piccole e medie imprese sta accadendo qualcosa di silenzioso ma pericoloso: si riduce il personale “in previsione” dell’intelligenza artificiale. Non perché l’IA abbia già dimostrato di poter sostituire quelle persone. Ma perché si pensa che prima o poi lo farà. È una scelta fatta sulla promessa, non sui numeri. E per una Pmi questo non è un dettaglio. È un rischio strutturale. In una grande azienda puoi permetterti di sbagliare una ristrutturazione. In una Pmi no. Perché le persone non sono solo un numero su un badge o un costo a bilancio. Sono relazioni con clienti, memoria operativa, gestione delle eccezioni, capacità di risolvere problemi fuori schema. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

