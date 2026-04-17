Marcia della Pace 18 aprile l' ordinanza per Assisi | divieti strade chiuse e sosta limitata

Il 18 aprile 2026, ad Assisi e Santa Maria degli Angeli, sono state adottate modifiche alla viabilità e restrizioni alla sosta in occasione della Marcia della Pace, che si svolge nell’ambito del Meeting nazionale delle Scuole di pace “Sui passi di Francesco”. Sono stati istituiti divieti di transito e chiusure temporanee di alcune strade per consentire il percorso della marcia, in particolare nel centro storico e nelle zone limitrofe.

Sono state previste modifiche e limitazioni alla viabilità ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli il 18 aprile 2026, in occasione della speciale Marcia per la pace prevista nell’ambito del Meeting nazionale delle Scuole di pace “Sui passi di Francesco”, in corso nella città serafica. In.🔗 Leggi su Perugiatoday.it Notizie correlate Marcia per la Pace: blocchi stradali e divieti di sosta ad AssisiIn occasione del Meeting nazionale delle Scuole di pace denominato Sui passi di Francesco, che si svolge oggi, sabato 18 aprile 2026, le autorità... Maratonina dei Colli, strade chiuse e divieti di sosta: cosa prevede l'ordinanzaDomenica 12 aprile le colline bolognesi ospiteranno la 35° edizione della Maratonina dei Colli, un appuntamento storico per il podismo locale che... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Fondazione PerugiAssisi per la Cultura della Pace: Meeting Nazionale delle Scuole di Pace e Marcia della Pace in solidarietà con Papa Leone e le vittime di tutte le guerre, Assisi, 17-18 aprile 2026; Sbellichiamoci!: la marcia della pace ad Assisi; Il 23 aprile a Novara la Marcia della Pace dei bambini e degli anziani promossa da Sant’Egidio; 2000 bambini in marcia per la pace nel centro di Genova: il programma. Marcia della Pace 18 aprile, l'ordinanza per Assisi: divieti, strade chiuse e sosta limitataSono state previste modifiche e limitazioni alla viabilità ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli il 18 aprile 2026, in occasione della speciale Marcia per la pace prevista nell’ambito del Meeting naz ... perugiatoday.it Marcia per la pace, viabilità modificata il 18 aprile ad AssisiSono state previste modifiche e limitazioni alla viabilità ad Assisi e a Santa Maria degli Angeli il 18 aprile 2026, in occasione della speciale Marcia per la pace prevista nell'ambito del Meeting naz ... ansa.it Umbertide aderisce alla Marcia della Pace Assisi–Santa Maria degli Angeli facebook