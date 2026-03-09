Mariuccia Marchetti uccisa in casa potrebbe essere morta già sabato | il figlio è rimasto col corpo per 24 ore

Mariuccia Marchetti è stata trovata morta nella sua casa nel primo pomeriggio di domenica. Il figlio, Fabio Fibrini, avrebbe trascorso circa 24 ore con il corpo senza vita della madre prima di chiamare le autorità. La polizia sta indagando sulla dinamica della morte e sui tempi, senza ancora fornire ulteriori dettagli.

Fabio Fibrini sarebbe rimasto per 24 ore in casa con il corpo senza vita della madre, Mariuccia Marchetti, trovata morta nella sua abitazione nel primo pomeriggio di domenica. Per il delitto è stato arrestato Fibrini: l'uomo è in cura presso il centro di salute mentale e sostiene di non ricordare niente dell'omicidio.

Il 52enne, che lavorava come camallo nel porto di Genova e non aveva apparenti problemi economici, era seguito dai servizi psichiatrici dell'ASL 3. Di recente aveva avuto un colloquio con la sua psich

