Marche | Monticelli e Grottammare retrocedono in Promozione dopo i playout

A Monticelli e Grottammare viene confermato il salto in Promozione dopo aver disputato i playout. Le due squadre hanno concluso la stagione con risultati che hanno determinato la loro retrocessione dalla categoria superiore. Ora si attendono le decisioni riguardanti le squadre che prenderanno il loro posto e come saranno stabiliti i nuovi equilibri tra Prima e Seconda Categoria. Restano da definire le modalità di assegnazione dei posti vacanti.

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? Punti chiave Chi sono le squadre che occuperanno i posti lasciati liberi?. Come si decideranno i nuovi equilibri tra Prima e Seconda Categoria?. Quali club affronteranno la battaglia dei playout per la salvezza?. Chi ha scritto la storia con una promozione matematica anticipata?.? In Breve Cuprense e Pedaso Campofilone disputeranno i playoff nel Girone D di Prima Categoria.. Piceno United ottiene la promozione in Seconda Categoria con 62 punti nel Girone G.. Micio United assicura la promozione in Seconda Categoria vincendo 1-0 contro l'Altidona.. Acquaviva retrocede in Seconda Categoria chiudendo il campionato con soli 13 punti.. Il fine settimana del calcio dilettantistico nelle Marche si è concluso con il doppio colpo di Monticelli e Grottammare, che retrocedono ufficialmente in Promozione dopo i risultati dei playout.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Marche: Monticelli e Grottammare retrocedono in Promozione dopo i playout ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Leggi anche: Promozione. Il Gallo in corsa per i playout, duello Centese-Casumaro negli spareggi promozione Eccellenza e Promozione. Il Pietracuta gioca in casa per difendere i playoutUna manciata di punti per tentare quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Argomenti più discussi: PROMOZIONE. Il Porto Sant'Elpidio vince ed è salvo, Grottammare alza bandiera bianca; CANESIN: Mi aspettavo di più da Monturano e Palmense; PROMOZIONE. Tempo di playout, in otto a caccia della salvezza.