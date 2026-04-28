promozione il gallo in corsa per i playout duello centese casumaro negli spareggi promozione

Nel penultimo turno di Promozione, il Gallo si avvicina alla zona playout grazie a una vittoria importante. La Centese e il Casumaro si sfidano negli spareggi promozione, mentre le ferraresi festeggiano solo il Gallo. La Virtus Castelfranco, invece, è condannata alla retrocessione dopo aver perso 3-1 contro l’amaranto, che ottiene un risultato chiave per la salvezza.

Delle ferraresi festeggia solo il Gallo nel penultimo turno di Promozione. Gli amaranto centrano un successo fondamentale in ottica salvezza, battendo 3-1 e condannando alla retrocessione la Virtus Castelfranco. Decisive le reti di Coraini, Malservisi e Cottone, per un Gallo che in questo momento si giocherebbe i playout con il Felsina, ma a cui servirà fare risultato pure all’ultima giornata nel derby con la X Martiri. Non riesce più a vincere la Centese, che incappa nel secondo 0-0 consecutivo sul campo di una Dozzese agganciata proprio dal Gallo, e finisse oggi terza retrocessa in Prima assieme a Castelfranco e Masi Torello. La truppa di Di Ruocco non approfitta del turno di riposo del Valsetta e rosicchia solamente un punto nella corsa alla seconda piazza: si deciderà tutto domenica, con la Centese che ospiterà in casa il Valsanterno.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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