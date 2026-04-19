A tre partite dalla fine del campionato, il Pietracuta si prepara a sfidare in casa il Sant’Agostino con l’obiettivo di raggiungere la salvezza attraverso i playout. La squadra, che fino a poche settimane fa sembrava lontana da questa possibilità, si trova ora a pochi punti dalla zona retrocessione e cerca di mantenere vive le speranze di evitare la retrocessione diretta. La partita si giocherà davanti ai tifosi locali, con la squadra determinata a portare a casa un risultato positivo.

Una manciata di punti per tentare quello che fino a qualche settimana fa sembrava impossibile. Ha tutta l’intenzione di provare a centrare la salvezza via playout il Pietracuta che oggi, a tre giornate dal termine della regular season, se la vedrà con il Sant’Agostino davanti ai propri tifosi. Novanta minuti fondamentali per giocarsi una seconda chance di salvezza. Salvezza che ha già praticamente messo al sicuro lo Young Santarcangelo che, dall’alto dei suoi 43 punti, oggi viaggia con una discreta tranquillità sul campo dell’Osteria Grande. Eccellenza (32ª giornata, ore 15.30): Spal-Sanpaimola, Castenaso-Medicina Fossatone, Comacchiese-Fratta Terme (stadio Scantamburlo, Porto Garibaldi), Fcr Forlì-Sampierana, Mezzolara-Mesola, Osteria Grande-Young Santarcangelo, Pietracuta-Sant’Agostino, Russi-Massa Lombarda, Solarolo-Faenza.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Eccellenza e Promozione. Il Pietracuta gioca in casa per difendere i playout

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