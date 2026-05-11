Negli ultimi anni, nelle Marche si registra una diminuzione del 25% delle attività di lavoratori autonomi, tra botteghe e artigiani. La riduzione riguarda principalmente i settori legati al commercio e all’artigianato tradizionale. Questa tendenza solleva domande sulle trasformazioni dei centri storici e sul ruolo futuro delle botteghe. La crescita dei nuovi lavoratori dipendenti non è ancora chiara e i cambiamenti urbanistici sono evidenti nelle aree più centrali delle città.

? Domande chiave Quali settori stanno guidando la crescita dei nuovi lavoratori dipendenti?. Come cambieranno i centri storici con la scomparsa delle botteghe?. Perché il modello dei B&B sta sostituendo l'artigianato locale?. Quali regioni seguono le Marche nel declino dei professionisti autonomi?.? In Breve Perdita di 8.387 lavoratori indipendenti nelle Marche tra il 2019 e il 2025.. Contrazione nazionale del 14,1% con 177mila professionisti in meno secondo Confesercenti.. Commercio al dettaglio cala del 16,6% mentre la ristorazione perde l'11,9%.. Settore alloggio cresce del 7,4% grazie a B&B e case vacanza.. Tra le botteghe storiche e i laboratori artigiani delle Marche, si consuma un declino silenzioso che ha portato alla perdita di 8.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Marche, crisi dei lavoratori autonomi: -25% tra botteghe e artigiani

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