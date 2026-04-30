Dall' Aglio Confartigianato | Gli artigiani? Lavoratori tra i lavoratori

Alla vigilia del primo maggio, il presidente di Confartigianato Imprese Padova ha commentato il ruolo degli artigiani, definendoli “lavoratori tra i lavoratori”. La sua affermazione sottolinea l’identificazione degli artigiani con la categoria generale dei lavoratori, senza specificare ulteriori dettagli o valutazioni. La dichiarazione viene rilasciata in un momento simbolico, in prossimità della giornata dedicata ai diritti e alle condizioni dei lavoratori.

Alla vigilia del primo maggio, il presidente di Confartigianato Imprese Padova, Gianluca Dall’Aglio, li chiama così: «Lavoratori tra i lavoratori». È anche grazie a loro, infatti, che il mercato del lavoro padovano si conferma dinamico.Nella città del Santo il quadro occupazionale resta solido.🔗 Leggi su Padovaoggi.it

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