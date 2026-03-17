Il settore orafo e argentiero di Firenze sta affrontando una fase di crisi a causa dell’aumento dei prezzi di oro e argento e delle tensioni internazionali. Le botteghe artigiane, colpite dall’incremento dei costi, stanno cercando di adattarsi attraverso una riorganizzazione delle proprie attività. La situazione ha portato a una pressione crescente sulle piccole imprese, che cercano strategie per affrontare il momento difficile.

Firenze, 17 marzo 2026 - L’ impennata del prezzo di oro e argento e le nuove tensioni internazionali stanno mettendo in difficoltà il settore orafo e argentiero fiorentino, ma le botteghe artigiane non restano ferme e avviano una fase di riorganizzazione per reggere l’urto. Il valore dei metalli preziosi continua a crescere, ma per le imprese il paradosso è evidente: più il prezzo sale, più diventa complicato vendere e mantenere gli equilibri economici. I numeri fotografano con chiarezza il fenomeno. Secondo Confartigianato Firenze, nel 2016 l’oro valeva circa 36 euro al grammo, oggi sfiora i 150 euro, più che quadruplicato. Anche l’argento è passato da circa 0,44 euro al grammo a oltre 2,5 euro. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Oro alle stelle, botteghe sotto pressione ma gli artigiani si riorganizzano

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