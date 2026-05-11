Il 4 giugno, allo stadio Olimpico di Roma, si svolgerà il Golden Gala 2026, una delle tappe della Diamond League. Tra gli atleti presenti ci sarà anche Marcell Jacobs, che ha dichiarato che il 2026 sarà un anno di transizione. Con il tecnico Camossi, l’atleta ha affermato di aver trovato la strada giusta per affrontare questa fase della carriera.

Marcell Jacobs sarà uno dei personaggi più attesi nella serata di giovedì 4 giugno allo stadio Olimpico di Roma in occasione del Golden Gala 2026, tappa valevole per la Diamond League. Lo sprinter azzurro, che effettuerà il suo debutto stagionale sui 100 metri a Savona il 20 maggio, dovrà affrontare sul rettilineo della pista romana degli avversari estremamente competitivi come Noah Lyles, Jordan Anthony e Letsile Tebogo quando mancheranno due mesi al grande obiettivo dell’estate, rappresentato dai Campionati Europei di Birmingham. “ Con Paolo Camossi abbiamo trovato la via giusta. Ora bisogna rompere il ghiaccio e vedremo all’esordio a Savona che Marcell sarò.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marcell Jacobs: “Il 2026 sarà un anno di transizione. Con Camossi abbiamo trovato la via giusta”

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