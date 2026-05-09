Il pilota di MotoGP ha annunciato che si sottoporrà a due interventi chirurgici a causa di un problema di lunga data. La decisione arriva dopo aver riscontrato ulteriori complicazioni che potrebbero influenzare la sua partecipazione alle prossime gare. La sua situazione medica è stata resa nota in una comunicazione ufficiale, senza ulteriori dettagli sulle cause o le tempistiche dell’intervento. La notizia ha suscitato attenzione tra gli appassionati e gli addetti ai lavori.

Il Mondiale di Marc Márquez rischia di aver imboccato una piega improvvisamente complicata. La Sprint Race di Le Mans, quinto appuntamento del campionato di MotoGP, si è trasformata in un incubo per il campione del mondo in carica, protagonista di una violentissima caduta che potrebbe pesare in maniera determinante sulla corsa iridata. Lo spagnolo della Ducati è finito a terra dopo un highside all’ultima curva nel penultimo giro della gara del sabato in Francia, un incidente spettacolare e durissimo che ha immediatamente fatto temere conseguenze pesanti. Márquez, partito dalla prima fila, stava vivendo una Sprint complicata sin dalle prime battute, in difficoltà nel ritmo e nel corpo a corpo nel gruppo.🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Marc Marquez rivela: “Mi sottoporrò a una doppia operazione, ho un altro problema da tempo”

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MotoGP, GP Usa, Marc Marquez dopo la caduta nella Sprint Race: Spiace per Fabio, penalità giusta

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