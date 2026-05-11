Marano fuga all’alt dei Carabinieri | arrestato 22enne armato

Un uomo di 22 anni è stato arrestato a Marano di Napoli dopo aver tentato di sfuggire a un controllo dei Carabinieri, che gli avevano intimato l’alt. Durante l’inseguimento, il giovane è stato raggiunto e fermato. In suo possesso sono state trovate una pistola e due coltelli, che sono state sequestrate. L’arresto è stato eseguito sul posto, e il giovane è stato portato in caserma per ulteriori accertamenti.

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Marano di Napoli, fugge all’alt dei Carabinieri: dopo l’inseguimento arrestato un 22enne trovato con una pistola e due coltelli. Marano di Napoli, controlli stradali in via Veneto. Tenta di sfuggire a un controllo dei Carabinieri, ma la corsa dura pochi minuti. È accaduto a Marano di Napoli, in via Veneto, durante un servizio di controllo alla circolazione effettuato dai militari della Compagnia di Marano di Napoli, insieme ai Carabinieri della locale stazione. I militari notano arrivare una Smart e decidono di fermarla per un controllo di routine. A diffondere la notizia una comunicaizone del Comando Provinciale Carabinieri di Napoli. La fuga dopo l’alt e l’inseguimento.🔗 Leggi su Puntomagazine.it © Puntomagazine.it - Marano, fuga all’alt dei Carabinieri: arrestato 22enne armato ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Non si ferma all'alt dei carabinieri. Fuga pericolosa: arrestatoPerugia, 17 marzo 2026 - Arrestato in flagranza di reato ad Assisi un 25enne, originario del posto, ritenuto responsabile di fuga pericolosa, reato... Non si ferma all’alt dei carabinieri . Arrestato per “fuga pericolosa“Non si ferma all’alt dei Carabinieri tanto da rendere necessario l’inseguimento, guai per un venticinquenne assisano che era alla guida con la...