Un giovane di 25 anni di Assisi è stato arrestato dopo aver tentato di fuggire all’alt dei Carabinieri. L’uomo, alla guida di un veicolo con patente revocata, ha evitato l’ordine di fermarsi e si è dato alla fuga, scatenando un inseguimento. Quando è stato fermato, ha rifiutato di sottoporsi ai controlli con l’etilometro.

Non si ferma all’alt dei Carabinieri tanto da rendere necessario l’inseguimento, guai per un venticinquenne assisano che era alla guida con la patente revocata e che, per giunta, una volta fermato, ha rifiutato di sottoporsi agli accertamenti con l’etilometro. E’ stato infatti arrestato in flagranza di reato dai militari dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Assisi in quanto ritenuto responsabile di fuga pericolosa, reato recentemente inserito nell’ambito dell’ultimo Decreto Sicurezza e che rende la fuga, per chi non si ferma all’alt delle forze dell’ordine, un vero e proprio illecito penale. Nel corso di un servizio di controllo del... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Non si ferma all’alt dei carabinieri . Arrestato per “fuga pericolosa“

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