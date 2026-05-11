Marai d' autore al Benacus

Da veronasera.it 11 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Davide Marai ha fatto il suo debutto ufficiale sulla Renault Clio Rally3 di Dream Car, dopo aver già avuto un primo assaggio del veicolo durante un evento a Bardolino. La sua presenza in questa occasione rappresenta la prima vera apparizione sulla vettura, lasciando da parte le prove preliminari. La partecipazione si è svolta nel contesto di un evento al Benacus, offrendo l'opportunità di testare la vettura in condizioni ufficiali.

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Era la sua prima vera apparizione sulla Renault Clio Rally3 di Dream Car, escludendo quella fugace nel precedente Bardolino, e la presa di contatto iniziale con la nuova vettura della casa d'oltralpe non può che gratificare Davide Marai. Il portacolori di New Star 3, unico a difendere il vessillo.🔗 Leggi su Veronasera.it

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