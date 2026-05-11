Marai d' autore al Benacus
Davide Marai ha fatto il suo debutto ufficiale sulla Renault Clio Rally3 di Dream Car, dopo aver già avuto un primo assaggio del veicolo durante un evento a Bardolino. La sua presenza in questa occasione rappresenta la prima vera apparizione sulla vettura, lasciando da parte le prove preliminari. La partecipazione si è svolta nel contesto di un evento al Benacus, offrendo l'opportunità di testare la vettura in condizioni ufficiali.
Era la sua prima vera apparizione sulla Renault Clio Rally3 di Dream Car, escludendo quella fugace nel precedente Bardolino, e la presa di contatto iniziale con la nuova vettura della casa d'oltralpe non può che gratificare Davide Marai. Il portacolori di New Star 3, unico a difendere il vessillo.🔗 Leggi su Veronasera.it
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