Marai d' autore al Benacus

Davide Marai ha fatto il suo debutto ufficiale sulla Renault Clio Rally3 di Dream Car, dopo aver già avuto un primo assaggio del veicolo durante un evento a Bardolino. La sua presenza in questa occasione rappresenta la prima vera apparizione sulla vettura, lasciando da parte le prove preliminari. La partecipazione si è svolta nel contesto di un evento al Benacus, offrendo l'opportunità di testare la vettura in condizioni ufficiali.

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