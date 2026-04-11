(askanews) – A 20 anni di distanza dal grande successo ottenuto con This is What You Are e dell’album Handful of Soul Mario Biondi esce con Prova d’autore (Sony Music in collaborazione con The Orchard) il suo primo album in italiano di cui è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore. «È un progetto di lunga gestazione, molto ponderato con tempi forse anche molto dilatati rispetto a quello che deve essere la realizzazione di un progetto, alcuni brani hanno addirittura 20-25 anni. Canto in italiano perché avevo un forte desiderio di esprimermi nella mia lingua madre che mi concede anche essere un po’ più trasparente, più sicuro di me, perché non sono madrelingua inglese, molto spesso devo necessariamente trovare dei supporti esterni. 🔗 Leggi su Amica.it

© Amica.it - Mario Biondi presenta "Prova d'autore", il suo primo album in italiano di cui è anche autore, compositore, produttore e arrangiatore

Mario Biondi annuncia “Prova d’autore”, il suo primo album in italianofoto di Cettii LipariCATANIA – Quest’anno Mario Biondi, la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, festeggia un traguardo...

Mario Biondi alla ‘Prova d’autore’, primo disco tutto in italiano per il cantante parmenseE’ la voce italiana più calda e riconoscibile del soul-jazz, Mario Biondi celebra 20 anni di una carriera internazionale con un progetto a sorpresa.

Temi più discussi: Mario Biondi presenta la 'Prova d'autore', prima opera in italiano; Prova d'autore, il nuovo album in italiano di Mario Biondi; Mario Biondi, vent’anni dopo: 'Prova d’autore' è il primo disco interamente in italiano; Mario Biondi presenta il suo nuovo album: È pregno dell'energia dei miei figli.

Mario Biondi presenta la 'Prova d'autore', prima opera in italianoE' una Prova d'autore che non avrebbe certo sfigurato sul palco di Sanremo il primo album in italiano di Mario Biondi, in uscita il 10 aprile, di cui il crooner aveva proposto un brano per lo scorso ... ansa.it

Mario Biondi presenta il suo nuovo album: È pregno dell'energia dei miei figliL’artista ha presentato alla stampa il suo nuovo disco, in uscita venerdì 10 aprile, e da maggio farà parte della scaletta dei suoi live con cui celebretà i 20 anni di carriera. Il crooner ha anche ... radioitalia.it

Chicchi di catanesità Ci sono voci che non si spiegano… si riconoscono. E quella di Mario Biondi è una di quelle. Nato a Catania, con il nome di Mario Ranno, ha portato nel mondo un timbro unico, caldo, profondo… quasi d’altri tempi. Una voce che non s - facebook.com facebook

"Prova d’autore": Mario Biondi al Teatro Regio con nuovi brani e una band x.com