Ci sarà un perché Mara Venier lascia davvero Domenica In nel 2027?

Domenica In 2027 e Mara Venier: possibile addio alla conduzione. Ecco cosa sappiamo e le ultime indiscrezioni sul futuro del programma. Negli ultimi giorni si è tornato a parlare con insistenza del futuro di Mara Venier alla guida di Domenica In. Il programma di Rai 1, storico appuntamento del pomeriggio domenicale, potrebbe infatti andare incontro a cambiamenti importanti a partire dal 2027, alimentando dubbi e indiscrezioni sul possibile addio della conduttrice. Al momento non ci sono conferme ufficiali, ma le voci che circolano nel mondo televisivo stanno già facendo discutere pubblico e addetti ai lavori. Domenica In rappresenta uno dei programmi più longevi e riconoscibili della televisione italiana. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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