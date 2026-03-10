Roma il re delle bancarelle deve spostarsi da piazzale Flaminio | nuovi insulti omofobi a Casalino

A Roma, il cosiddetto “re delle bancarelle” deve lasciare piazzale Flaminio, mentre Augusto Proietti, noto ambulante, risponde con insulti e ingiurie rivolti a chiunque, a suo giudizio, abbia avuto un ruolo nella decisione del Municipio II di farlo spostare. Proietti ha ripreso a commentare pubblicamente, continuando a usare toni offensivi e parole offensive nei confronti di chi lo criticava o si opponeva alla sua presenza.

Ora che gli ambulanti di piazzale Flaminio dovranno andare via, il "re delle bancarelle" Augusto Proietti torna a sfornare insulti e ingiurie contro chiunque, a suo modo di vedere, abbia avuto un ruolo nella decisione del Municipio II di Roma. Nel mirino, più di ogni altro e come già avvenuto nel marzo 2024, c'è Rocco Casalino, che in passato aveva inviato alcune mail ai vigili di Roma Capitale segnalando la situazione di degrado della zona, dove abita. In un lungo video, Proietti si scaglia contro l'ex portavoce di Giuseppe Conte con una serie di insulti omofobi e insinuazioni. Ma non risparmia contumelie anche all'amministrazione della Capitale.