Gianluca Costantino rivela | Sapevo che tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura non fosse mai finita

Gianluca Costantino si è espresso pubblicamente, affermando di aver sempre saputo che tra Francesca Sorrentino e Manuel Maura non fosse mai terminata. La notizia del loro riavvicinamento è stata confermata di recente, dopo che i due hanno deciso di riprendere la loro relazione. Costantino ha deciso di parlare dopo la conferma ufficiale della coppia.

Gianluca Costantino rompe il silenzio dopo l'ufficializzazione del ritorno di fiamma tra la sua ex Francesca Sorrentino e Manuel Maura. L'ex corteggiatore di Uomini e Donne risponde dopo mesi alle dichiarazioni rilasciate da Maura a Fanpage.it, svelando un retroscena: "Mi avevano detto da subito che tra loro il legame non si fosse mai spezzato". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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