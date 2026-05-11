Manto in erba sintetica e nuova illuminazione per lo stadio Mariotti

Il Comune di Montecatini Terme ha annunciato interventi di riqualificazione allo Stadio Comunale Mariotti, tra cui l’installazione di un nuovo manto in erba sintetica e di un sistema di illuminazione aggiornato. Le modifiche sono state messe in atto per migliorare le strutture sportive e rendere più funzionale lo stadio. Questi lavori rappresentano un passo avanti nel processo di rinnovo degli impianti sportivi della città.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui

Montecatini Terme, 11 maggio 2026 – Il calcio torna a essere valorizzato con nuovi interventi. Il Comune prosegue il percorso di riqualificazione dello Stadio Comunale Mariotti. È stata appena pubblicata la procedura negoziata per l’appalto dei lavori di rifacimento del campo principale, che prevedono la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica e l’installazione di un impianto di illuminazione di nuova generazione. “L’intervento – spiega l’amministrazione – interesserà un terreno di gioco di 103 x 62 metri e rappresenta un ulteriore passo concreto nel processo di ammodernamento degli impianti sportivi cittadini. L’obiettivo è garantire strutture sempre più efficienti, sicure e fruibili per le società sportive e per tutta la comunità”.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Manto in erba sintetica e nuova illuminazione per lo stadio Mariotti ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Guardiagrele, approvato il progetto per il campo in erba sintetica allo stadio Tino PrimaveraVia libera dalla giunta comunale di Guardiagrele al progetto di riqualificazione dello stadio comunale “Tino Primavera”. Nuovo impianto di illuminazione per lo stadioBASTIA UMBRA - Si sono conclusi i lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione dello stadio di Costano. Argomenti più discussi: Manto in erba sintetica e nuova illuminazione per lo stadio Mariotti; Camaiore regala 18.300 mq di manto erboso sintetico; Bibbiano, investimento da 160mila euro per rifare il sintetico di tre campi; Carcare, così rinasce il San Giuseppe: la società sportiva apre una raccolta fondi.