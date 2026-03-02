Nuovo impianto di illuminazione per lo stadio

Sono stati completati i lavori di efficientamento dell’impianto di illuminazione dello stadio di Costano a Bastia Umbra. L’intervento ha riguardato la sostituzione e l’aggiornamento delle luci presenti, migliorando la visibilità e la sicurezza durante gli eventi serali. Le operazioni sono state portate a termine nelle ultime settimane, senza specificare eventuali date di riapertura o utilizzo.

BASTIA UMBRA - Si sono conclusi i lavori di efficientamento dell'impianto di illuminazione dello stadio di Costano. Il progetto ha previsto la completa sostituzione dell'impianto con l'installazione di 12 fari a LED da 1000 watt, tecnologia che garantisce maggiore efficienza luminosa, riduzione dei consumi energetici, minori costi di manutenzione e un significativo miglioramento delle condizioni di visibilità. L'intervento si è reso necessario a seguito delle criticità legate al progressivo deterioramento delle precedenti lampade alogene, ormai fuori produzione e non più sostituibili, che avevano ridotto significativamente la funzionalità dell'impianto, con soli 4 fari operativi su 12.