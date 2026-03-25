Il giudice sportivo ha deciso di sanzionare il Perugia con due turni di squalifica per l’allenatore Giovanni Tedesco e per il vice Gatti, entrambi fermati per due giornate. La società dovrà quindi affidarsi temporaneamente a Sdringola per la guida tecnica nelle prossime partite. La decisione si riferisce a comportamenti o episodi verificatisi durante le ultime gare ufficiali.

Mano pesante del giudice sportivo nei confronti del Perugia. I biancorossi si ritroveranno per due turni senza l’allenatore Giovanni Tedesco e senza il vice Gatti, entrambi fermati dal giudice sportivo per due giornate. A scatenare le proteste, in tutte e due le circostanze, sempre la revisione del football video support. Il var della serie C non solo ha scontentato il tecnico del Perugia, che dopo la gara ha definito "un disastro arbitrale" l’operato di Liotta di Castellammare di Stabia, ma ha lasciato strascichi pesanti in vista del rush finale che dovrà portare alla salvezza. Per Tedesco il giudice giustifica le due giornate perché... 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Perugia, mano pesante del giudice sportivo. Tedesco e Gatti out due turni: tocca a Sdringola

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