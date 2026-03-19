Eccellenza Sangiustese mano pesante del giudice sportivo Squalificato fino al 29 aprile il tecnico Sansovini

Il giudice sportivo ha squalificato fino al 29 aprile l'allenatore della Sangiustese, Sansovini. La decisione arriva dopo le partite di Eccellenza e prevede anche due turni di stop per un giocatore della stessa squadra. La squalifica riguarda comportamenti ritenuti gravi durante le gare e coinvolge direttamente la società e i suoi protagonisti.

In Eccellenza mano pesante del giudice sportivo verso la Sangiustese. Due gare: Ausili (Sangiustese). Una gara: Di Cato (Fabriano Cerreto), Durso (Urbania), Ercoli (Osimana), Raparo (Sangiustese), Tortelli (Tolentino), Bambozzi (Chiesanuova), Massei (Jesina), Dal Compare (Urbania). Dirigente. Squalifica fino al 13 maggio a Carlo Moroncini (Sangiustese). "Al termine della gara – si legge nel provvedimento – correva verso l’arbitro con fare aggressivo ed intimidatorio, insultandolo ripetutamente e arrivandogli faccia a faccia. Alla notifica del provvedimento continuava ad inveirgli contro con tono minaccioso, impedendogli di entrare negli spogliatoi". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Eccellenza. Sangiustese, mano pesante del giudice sportivo. Squalificato fino al 29 aprile il tecnico Sansovini Articoli correlati Leggi anche: Giudice sportivo. Buratti squalificato fino a 22 aprile Bologna, mano pesante del giudice sportivo su CambiaghiBologna, 13 gennaio 2025 – Il rosso rimediato a Como costa caro a Nicolò Cambiaghi. Aggiornamenti e notizie su Eccellenza Sangiustese mano pesante del... Mano pesante del Giudice Sportivo per l'Eccellenza, sette giornate tra Certosa e OttaviaNon risparmia Certosa e Ottavia il Giudice Sportivo per questa giornata di Eccellenza Lazio. Il Certosa in particolare subisce ben due squalifiche per tre giornate, dal lato calciatori con Jacopo ... romatoday.it Eccellenza. Prove tecniche anti Sangiustese . Fermana tra squalifiche e infortuniI Canarini al lavoro per presentare la squadra nella miglior forma possibile per la sfida al Recchioni. sport.quotidiano.net