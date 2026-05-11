Manna-Roma arrivano conferme | i giallorossi puntano il direttore sportivo

La Roma ha avviato i contatti con il direttore sportivo Manna, cercando di portarlo nella Capitale. Secondo quanto riferito dalla redazione mercato di SkySport, i giallorossi stanno lavorando da diversi giorni su questa possibilità, e la trattativa non è solo una suggestione di mercato. La pista resta aperta e in fase di sviluppi.

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La Roma vuole portare Manna nella Capitale. La trattativa non è una semplice suggestione di mercato. Come confermato dalla redazione mercato di SkySport, i giallorossi stanno lavorando concretamente da giorni su questa pista e il fascicolo rimane aperto. Gli azzurri perderebbero il loro dirigente proprio mentre il club prepara la nuova stagione sotto la guida di Antonio Conte. La partenza di Manna rappresenterebbe un colpo organizzativo serio per De Laurentiis, che dovrebbe trovare un nuovo direttore sportivo nel pieno della pianificazione estiva. Manna e il passaggio alla Roma: una mossa concreta dei Friedkin. Giovanni Manna può lasciare il Napoli per la Roma: secondo SkySport, i giallorossi stanno corteggiando il direttore sportivo azzurro per sostituire Frederic Massara nella gestione della società capitolina.🔗 Leggi su Spazionapoli.it © Spazionapoli.it - Manna-Roma, arrivano conferme: i giallorossi puntano il direttore sportivo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Manna nuovo direttore sportivo: “Roma disponibile a pagare il Napoli”Da quando la Roma ha ufficializzato l’addio di Claudio Ranieri, anche il destino di Frederic Massara appare segnato. Leggi anche: Roma, casting per il nuovo direttore sportivo giallorosso: Manna supera tutti, spunta il nodo De Laurentiis Argomenti più discussi: Roma, Massara verso l’addio: Manna prende quota per il futuro giallorosso; Sportitalia - Manna-Roma, non arrivano conferme: il ds lavora al calciomercato Napoli; Manna-Roma, arrivano conferme: i giallorossi puntano il direttore sportivo; SKY - Manna alla Roma, la pista resta calda. Giuntoli ha scelto la prossima squadra.