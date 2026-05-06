La Roma ha annunciato il nuovo direttore sportivo, nel pieno di un mercato caratterizzato da discussioni tra club. Il Napoli, invece, si trova al centro di un possibile scambio di favori, con voci che parlano di disponibilità da parte della Roma a pagare una cifra al club partenopeo. Da quando l’ex allenatore ha lasciato il suo ruolo, anche il percorso di Frederic Massara nella società sembra essere in bilico.

Da quando la Roma ha ufficializzato l’addio di Claudio Ranieri, anche il destino di Frederic Massara appare segnato. Le parole di Gian Piero Gasperini (“non è scattato il feeling tecnico”) hanno il sapore dei titoli di coda sulla terza avventura in giallorosso dell’ex dirigente del Milan e anche su indicazione dell’allenatore piemontese la proprietà americana ha avviato il casting per il nuovo direttore sportivo. Il profilo che mette d’accordo tutti è, senza dubbio, quello di Giovanni Manna, ma il contratto in essere con il Napoli può implicare il pagamento di una penale ad Aurelio De Laurentiis, con Marco Juric de La Repubblica che ieri ha parlato addirittura di 10 milioni di euro.🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Manna nuovo direttore sportivo: “Roma disponibile a pagare il Napoli”

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