Manifesto sul decoro e sul vivere civile

Un candidato a sindaco per il centrodestra ha firmato un manifesto sul decoro e sul vivere civile, promosso dall’associazione AttivaPrato e dai comitati locali. La firma si inserisce in un documento che propone idee sulla partecipazione dei cittadini alla vita pubblica. La cerimonia si è svolta alla presenza del presidente dell’associazione.

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Anche Gianluca Banchelli, candidato a sindaco per il centrodestra, ha firmato il documento d’impegno promosso dall’associazione AttivaPrato insieme ai comitati per discutere le proposte sulla partecipazione dei cittadini (nella foto il presidente Paolo Sanesi). Molti i punti contenuti nel documento: dall’introduzione del referendum abrogativo nel regolamento comunale all’accesso libero ai luoghi civici. Su gran parte delle proposte Banchelli ha espresso parere favorevole, a partire proprio dal referendum abrogativo che ha assicurato verrà inserito nel regolamento comunale qualora diventasse sindaco. Più articolata invece la posizione sul codice etico.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - "Manifesto sul decoro e sul vivere civile" ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Nordio contro Ranucci sul caso Minetti, causa civile per le dichiarazioni sul ranch in UruguayIl ministro della Giustizia Carlo Nordio si prepara ad avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro il giornalista Sigfrido Ranucci. Disastro nella tipografia di Roma, il manifesto gratis sul sitoProblemi nella distribuzione Stanotte un grave guasto elettrico nella tipografia di Roma ha fatto saltare, a noi come ad altri quotidiani, la... Argomenti più discussi: Manifesto sul decoro e sul vivere civile; Amaseno, tolleranza zero su decoro e sicurezza: nuove regole per il verde privato; Legacoop sfida i candidati sindaco: un manifesto per rigenerare l'Agrigentino; Fontanelle chiama, i candidati rispondono: il quartiere civile che sfida i futuri sindaci.