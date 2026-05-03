Il ministro della Giustizia ha annunciato che, in caso di causa civile contro il giornalista, devolverà eventuali fondi raccolti in beneficenza. La disputa riguarda le dichiarazioni fatte dal giornalista sul ranch in Uruguay, riferite alla vicenda di una ex parlamentare. La causa si inserisce in un contesto di tensioni tra le parti, con il ministro che ha deciso di affrontare la questione in sede legale.

Il ministro della Giustizia Carlo Nordio si prepara ad avviare un’azione risarcitoria in sede civile contro il giornalista Sigfrido Ranucci. La denuncia è correlata alle dichiarazioni rese dal conduttore di Report sul caso della grazia a Nicole Minetti, pronunciate mentre era ospite della trasmissione È sempre Cartabianca su Rete 4. Nello specifico, Nordio contesta la ricostruzione in merito alla sua presunta presenza in Uruguay. Nordio contro Ranucci Il retroscena è stato pubblicato dal quotidiano Il Foglio. Ranucci aveva parlato della possibile presenza di Nordio nel ranch di Giuseppe Cipriani, compagno di Minetti. “Una nostra fonte avrebbe visto il ministro Nordio nel ranch di Cipriani in Uruguay a marzo.🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Nordio contro Ranucci sul caso Minetti, causa civile per le dichiarazioni sul ranch in Uruguay

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