disastro nella tipografia di roma il manifesto gratis sul sito

Problemi nella distribuzione Stanotte un grave guasto elettrico nella tipografia di Roma ha fatto saltare, a noi come ad altri quotidiani, la distribuzione del giornale in edicola in gran parte del centro sud. Stanotte un grave guasto elettrico nella tipografia di Roma ha fatto saltare, a noi come ad altri quotidiani, la distribuzione del giornale in edicola in gran parte del centro sud. Purtroppo è successo proprio oggi, nel giorno in cui raccontiamo la straordinaria vittoria del no nel referendum costituzionale. Per consentire a tutte e a tutti di informarsi, abbiamo deciso di rendere tutti i pezzi dell’edizione di oggi leggibili gratuitamente. 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

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