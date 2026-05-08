Niccolò Fabi al Roma Summer Fest 2026

Quest'estate, Niccolò Fabi tornerà a esibirsi dal vivo durante il Roma Summer Fest 2026, pochi mesi dopo aver portato in scena la tournée teatrale dedicata al suo ultimo album, “Libertà negli occhi”. La sua presenza sul palco sarà uno degli eventi musicali più attesi della stagione. La tournée teatrale ha avuto luogo recentemente, attirando un pubblico appassionato e confermando la popolarità dell'artista.

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Niccolò Fabi torna live quest'estate, dopo il successo della tournée teatrale di presentazione dell’ultimo album “Libertà negli occhi”. Lo fa anche a Roma, nella cornice del Roma Summer Fest 2026.Nella Cavea dell'Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, il cantautore romano fa tappa con il.🔗 Leggi su Romatoday.it Musica, presentato all'Auditorium il Roma Summer Fest 2026 con Serena Brancale, Levante e Il Tre Notizie correlate Niccolò Fabi ad Arezzo Music FestTra le tappe del tour, quella aretina, annunciata per Arezzo Music Fest sabato 1 agosto nella splendida cornice della Fortezza Medicea. Roma Summer Fest: edizione 2026Da Giugno a settembre ritorna l’estate musicale della Fondazione Musica per Roma nella Cavea dell’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone La... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Niccolò Fabi al Concertone del Primo Maggio: Dignità andrebbe garantita a tutti; Niccolò Fabi; Concerto del Primo Maggio a Roma, tutti i cantanti in scaletta. FOTO; Da Anastacia a Kneecap, da Levante a Niccolò Fabi: 70 concerti per il Roma Summer Fest. Niccolò Fabi si unisce al Concerto del Primo Maggio 2026: ecco tutti gli artistiNiccolò Fabi si aggiunge alla lineup del Concerto del Primo Maggio 2026 a Roma. L'evento celebra il lavoro e la musica con una lineup ricca di grandi nomi. megamodo.com Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri annunciano il concerto al Circo Massimo: «Sarà una festa»Dopo 10 anni dalla pubblicazione dell'album a sei mani Il Padrone della Festa, Niccolò Fabi, Max Gazzè e Daniele Silvestri annunciano un esclusivo concerto al Circo Massimo di Roma, il 6 luglio 2024 ... ilmessaggero.it La musica di Niccolò Fabi questa sera a #propagandalive. Appuntamento alle 21.15 su @La7tv x.com LA DIRETTA DELL'EVENTO - Cocciante e Brancale, il duo incanta il pubblico L'appello di Niccolò Fabi: «La pace va praticata» - facebook.com facebook