Manfredi riceve delegazione Armenia ‘trasformare affinità in progetti’
Il sindaco di Napoli ha incontrato una delegazione ufficiale della Repubblica di Armenia presso la sede del Comune. L’incontro è stato presieduto dall’ambasciatore armeno in Italia, Vladimir Karapetian. Durante la visita, si è discusso di possibili collaborazioni tra i due enti. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata riguardo ai contenuti specifici della riunione. La delegazione ha lasciato il municipio dopo aver concluso l’incontro.
Tempo di lettura: 3 minuti Il sindaco di Napoli, Gaetano Manfredi, ha accolto a Palazzo San Giacomo, sede del Comune, una delegazione ufficiale della Repubblica di Armenia, guidata dall’ambasciatore in Italia, Vladimir Karapetian. Il colloquio ha confermato la volontà reciproca di intensificare i rapporti bilaterali, partendo dal solido gemellaggio che lega Napoli alla capitale Yerevan. Sono stati, inoltre, passati in rassegna i fruttuosi accordi accademici che coinvolgono l’Università L’Orientale di Napoli, la Brasov University e la State University armena, oltre ai recenti successi degli scambi artistici che hanno visto protagonisti talenti di entrambi i territori.🔗 Leggi su Anteprima24.it
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