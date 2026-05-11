Manfredi riceve delegazione Armenia ‘trasformare affinità in progetti’

Il sindaco di Napoli ha incontrato una delegazione ufficiale della Repubblica di Armenia presso la sede del Comune. L’incontro è stato presieduto dall’ambasciatore armeno in Italia, Vladimir Karapetian. Durante la visita, si è discusso di possibili collaborazioni tra i due enti. Nessuna dichiarazione pubblica è stata rilasciata riguardo ai contenuti specifici della riunione. La delegazione ha lasciato il municipio dopo aver concluso l’incontro.

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