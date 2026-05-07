Comunicato Stampa | CRV - Vicepresidente Micalizzi riceve al Ferro Fini una delegazione istituzionale dalla Mongolia

Il vicepresidente Micalizzi ha incontrato oggi a palazzo Ferro Fini una delegazione proveniente dal Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia. La visita si è svolta in un contesto ufficiale, con i rappresentanti mongoli che sono stati ricevuti dal vicepresidente e hanno discusso questioni di interesse istituzionale. L'incontro si inserisce in un calendario di rapporti bilaterali tra le due parti.

Vicepresidente Micalizzi riceve a palazzo Ferro Fini una delegazione istituzionale del Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia. “Rafforziamo le relazioni tra Mongolia e Veneto, in particolare sotto l'aspetto turistico e culturale” (Arv) Venezia, 7 maggio 2026 - Il Vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Andrea Micalizzi, ha ricevuto oggi a palazzo Ferro Fini una delegazione istituzionale del Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia, guidata da J. Aldarjavkhlan, ministro della Cultura, dello Sport, del Turismo e della Gioventù, accompagnato da Giovanna Piccaretta, Ambasciatrice d'Italia in Mongolia, e da Elisabetta Ragagnin, dell'Università Ca' Foscari di Venezia.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Vicepresidente Micalizzi riceve al Ferro Fini una delegazione istituzionale dalla Mongolia Notizie correlate Comunicato Stampa: A palazzo Ferro Fini, Capigruppo di maggioranza e di minoranza ricevono delegazione Cgil VenetoOggi, a palazzo Ferro Fini, durante la pausa dei lavori consiliari, i Capigruppo di maggioranza e di minoranza, Riccardo Barbisan (Lega- LV), Matteo... Comunicato Stampa: CRV - Ricevuta in Consiglio Veneto una delegazione del Consiglio Cantonale di Zurigo(Arv) Venezia, 23 aprile 2026 - Il vicepresidente del Consiglio regionale del Veneto, Francesco Rucco, che ha portato i saluti istituzionali del... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti; Comunicato Stampa | CRV - Abbinati i progetti di legge istitutivi del Garante dei diritti delle persone anziane; Comunicato Stampa | CRV - Presentata la 34a edizione di Fiori e Colori che si terrà a Casale sul Sile TV l' 1 maggio; Comunicato Stampa | CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti. Comunicato Stampa: CRV - Vicepresidente Micalizzi riceve al Ferro Fini una delegazione istituzionale dalla MongoliaVicepresidente Micalizzi riceve a palazzo Ferro Fini una delegazione istituzionale del Ministero della Repubblica Popolare della Mongolia. Rafforziamo le relazioni tra Mongolia e Veneto, in ... iltempo.it Comunicato Stampa: CRV - Seconda commissione Consiglio Veneto, modifica normativa in materia di gestione dei rifiuti(Arv) Venezia, 30 aprile 2026 - La Seconda commissione consiliare permanente (territorio, infrastrutture, trasporti, lavori pubblici, ambiente, ... iltempo.it Il declino della gita scolastica tra rischi e utilità: comunicato stampa Dirigentiscuola Leggi qui: https://www.scuolalink.it/il-declino-della-gita-scolastica-tra-rischi-e-utilita-comunicato-stampa-dirigentiscuola - facebook.com facebook Comunicato stampa Presentato il 21° Rapporto sulla comunicazione del Censis L’informazione nel mirino x.com