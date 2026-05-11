Fiorello lancia la bomba | I Maneskin mi hanno detto che tornano a Sanremo 2027
Durante un’intervista a La Pennicanza, Fiorello ha dichiarato di aver parlato con Ethan e Thomas dei Maneskin, i quali gli hanno confermato che la band tornerà a Sanremo nel 2027. La notizia riguarda una possibile reunion del gruppo musicale, che sarebbe stata confermata direttamente dai membri stessi. Fiorello ha riferito questa informazione senza aggiungere ulteriori dettagli o commenti.
Fiorello annuncia a La Pennicanza che Ethan e Thomas dei Maneskin gli hanno confermato la reunion della band. L'appuntamento sarebbe Sanremo 2027, il Festival di Stefano De Martino.🔗 Leggi su Fanpage.it
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